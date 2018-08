Quanto vale um presidente executivo? 312 vezes mais do que um empregado

Os CEO ['chief executive officer' ou presidente executivo] das 350 maiores empresas americanas tiveram um aumento médio de 17,6 por cento em 2017. Em média, receberam 18,9 milhões de dólares (16,52 milhões de eiros). Os empregados, em contrapartida, receberam um aumento médio de 0,3 por cento. São as conclusões de um relatório agora tornado público pelo Economic Policy Institute, uma organização independente com sede em Washington.

Os números mostram que a desigualdade continua a crescer rapidamente nos Estados Unidos. É uma evolução que já dura há décadas. Se em 1965 a proporção de ganhos entre CEO e o empregado médio era de 20 para um, a partir dos anos 1980, sobretudo, os líderes executivos das empresas viram a sua prosperidade crescer em cerca de 1000 por cento, enquanto para os empregados ela se ficou nos 11,2 por cento.

O aumento dos rendimentos dos CEO não tem correspondência no progresso das respetivas empresas, cuja valorização, embora real em muitos casos, está longe de atingir níveis semelhantes. "A remuneração exorbitante do CEO significa que os frutos do crescimento económico não estão a ir para os trabalhadores comuns", resume o relatório.

Um investigador da EPI, Lawrence Mishel, disse ao diário The Guardian: "A redistribuição dos ordenados para os 5 por cento de topo, mas em particular para os 1 por cento de topo, afetou o crescimento dos salários dos 90 por cento inferiores". Os ordenados dos 90 por cento inferiores podiam ter crescido duas vezes mais depressa se essa desigualdade de distribuição não fosse tão acentuada, explicou Mishel.

Uma das razões por que os rendimentos dos CEO subiram tanto é o facto de eles terem passado a receber parte do que ganham em 'stock options'. Outra é o controle crescente que exercem sobre o sistema político americano, uma tributação dos rendimentos de capital muito abaixo daquela que recai sobre os do trabalho, e o declínio de instituições como os sindicatos.

Noutros países também existe um vasto fosso entre as remunerações dos CEO e as que são auferidas pelo empregado médio, mas apesar de tudo com números mais baixos. Em França, por exemplo, a proporção é de 71 para 1. Não por acaso, os níveis de desigualdade tornaram-se um dos principais temas da discussão política internacional. Mesmo nos EUA, há políticos a defender um aumento substancial do salário mínimo para 15 dólares.

Alguns, como o senador democrata Bernie Sanders, assumem-se abertamente como socialistas. Uma palavra que parece estar a perder algo do seu estigma no país, devido às circunstâncias económicas atuais.