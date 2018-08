Preços aceleram e crescem 2,1% na zona euro

A taxa de inflação anual na zona euro situou-se nos 2,1% em julho, um crescimento ligeiro dos preços face a junho (2,0%), mas de oito décimas na variação homóloga, revela esta sexta-feira o Eurostat. Em julho de 2017 a taxa de inflação na zona euros fixava-se nos 1,3%.

Já no conjunto da União Europeia (UE), a taxa de inflação anual subiu de 2,1% em junho deste ano para 2,2% em julho, um valor também significativamente mais alto do que aquele registado no mesmo mês do ano passado (1,5%), revelam os dados hoje publicados pelo gabinete oficial de estatísticas da UE.

Em julho, as taxas de inflação mais baixas foram registadas na Grécia (0,8%), Dinamarca (0,9%) e Irlanda (1,0%), e as mais elevadas na Roménia (4,3%), Bulgária (3,6%) e Hungria (3,4%), enquanto a inflação em Portugal se fixou precisamente na média da UE, 2,2% (face a 2,0% do mês anterior e 1,0% de julho do ano passado).

Face a junho, a inflação anual recuou em nove Estados-membros, manteve-se estável em seis e progrediu em 13, aponta o gabinete oficial de estatísticas da União.

O Eurostat aponta que a subida dos preços na zona euro no mês passado se deveu, sobretudo, às subidas registadas nos setores da energia (mais 0,89 pontos percentuais), serviços (+0,64%) e alimentação, álcool e tabaco (+0,49).