Elon Musk está “exausto e angustiado”. Tesla cai 8% em bolsa

As ações da Tesla estão esta sexta-feira a cair 8%, para 309 dólares um dos valores mais baixos do ano. É a reação do mercado a uma entrevista do fundador da empresa de carros elétrcos, Elon Musk, ao New York Times (NYT) em que ele reconhece "estar exausto" e ter passado por momentos dolorosos.

A perda de 8% retira 4,2 mil milhões de dólares (3,7 mil milhões de euros) de capitalização bolsista.

O artigo do NYT dá conta da "fadiga e dificuldades" de Musk que estaria à procura de um novo executivo para a Tesla que o libertasse da pressão diária.

Empresa receia ansiolíticos e drogas recreativas

O jornal diz ainda que a direção da empresa está preocupada com o recurso de Musk a ansiolíticos, medicamentos para combater a insónia e a "drogas recreativas".

A direção da Tesla será ouvida para a semana ouvida pela Securities and Exchange Commission, (SEC), o supervisor do mercado americano, no âmbito da suspeita de manipulação do mercado. No dia 7 de agosto, Musk escreveu no Twitter que tinha "financiamento garantido" para retirar a Tesla de bolsa, pagando 420 dólares por ação.

A revelação levou as ações a subirem de elevador (11%) causando perdas calculadas em 1,3 mil milhões de dólares (1,1 mil milhões de euros) aos investidores a descoberto (short sellers) que apostam na queda das ações da Tesla. Desde essa sessão, as ações já caíram mais de 15%

Nas declarações ao NYT, Musk reconheceu que o ano de 2017 foi "doloroso e angustiante", o mais "difícil da sua carreira". Confessou que quase falhou o casamento do irmão neste verão e passara o seu aniversário nos escritórios da Tesla, acompanhando os esforços para atingir a meta da produção do novo modelo.

Questionado sobre se o estado de exaustão afetara a sua saúde, Musk reconheceu, na verdade, "a situação não é ótima" e os amigos "estão realmente preocupados". Mas, garante que não está nos seus planos abandonar as funções executivas da Tesla.