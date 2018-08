Raize passa de prejuízos a 21 mil euros de lucros no 1.º semestre

A Raize, empresa tecnológica de serviços financeiros, obteve lucros de 21,4 mil euros no primeiro semestre, depois de fechado 2017 com prejuízos sensivelmente no mesmo valor, foi esta quinta-feira divulgado.

No primeiro semestre deste ano, a Raize obteve 21.399 euros de lucro, depois de ter tido prejuízos de 20.968 euros no final de 2017, segundo um comunicado.

A Raize viu o passivo quase duplicar de cerca de 1 milhão de euros no final do ano passado para 1,98 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano.

Ao mesmo tempo, também o ativo aumentou, de 1,6 milhões de euros em dezembro de 2017 para 2,5 milhões de euros em junho deste ano.

A Raize, empresa tecnológica de serviços financeiros, começou a ser negociada em bolsa em 18 de julho, com as ações a fecharem a 2,38 euros, um ganho de 19% em comparação com os dois euros fixados na oferta pública inicial.

As ações da empresa estão a negociar na Euronext Access, por chamada, duas vezes ao dia, pelas 10:30 e pelas 15:30.

Hoje, na chamada das 10:30, a Raize estava a perder 0,43% para 2,34 euros.

A Raize gere uma plataforma em que particulares emprestam diretamente às empresas, segundo a própria, tendo já sido emprestados mais de 13 milhões de euros em mais de 700 operações de empréstimos a Pequenas e Médias Empresas (PME).