Gesfimo avança com novo processo de venda da Herdade da Comporta

Numa carta com data de 13 de agosto, a sociedade gestora dos ativos para venda da Herdade da Comporta, Gefimo, informa os participantes do Fundo de Especial de Investimento Imobiliário que vai lançar novo processo de venda junto de potenciais investidores interessados na compra da Comporta e que “já formalizou a contratação de da Deloitte Consultores para acompanhar o processo”.

Esta decisão decorre da assembleia geral de participantes do fundo que ococorrer a 27 de julho e na qual foi suspenso o anterior processo de venda.

A Gesfimo irá durante os próximos dias disponibilizar aos investidores interessados uma carta com a definição das regras do próximo processo de venda.

Na carta assinada por Pedro Melo Breyner e Gabriela Pereira Ramos, administradores da Gesfimo, os mesmos informam que pediram “aos membros dos três consórcios que antes apresentaram propostas de compra dos ativos do fundo, no âmbito de um processo entretanto encerrado, a confirmação de que os mesmos renunciavam a qualquer contestação, reclamação ou impugnação do processo, fosse a que título fosse, ainda que por fatos ocorridos à data da referida carta”.

Recorde-se que no última tentativa de venda fracassada estavam na corrida o consórcio formado por Mark Holyoake, da Oakvest, Anton Bilton e Portugália que foram selecionados, mas cuja proposta não foi aceite pelo fundo. Assim como as propostas apresentadas pela Vanguard Properties, com a empresária Paula Amorim e a do aristocrata francês Louis-Albert de Broglie.

A Gesfimo refere ainda na carta que o novo processo de venda visa promover “a maximização do valor e evitar o cenário de falência do fundo“. Nesse âmbito refere que no decurso das recomendações apresentadas na assembleia de representantes de 27 de junho, a participação dos três consórcios que antes apresentaram propostas para a compra dos ativos do fundo, bem como a de outros invewstidores que entenderem participar nesse processo, ficará dependente da aceitação formal das regras do processo e da aceitação expressa da decisão final da sociedade gestora com a renúncia a qualquer contestação, reclamação ou impugnação relativamente a eventos ocorridos até à presente data”.

A Herdade da Comporta era controlada pela holding não financeira Rio Forte do Grupo Espírito Santo, a qual entrou em processo de incolvência no Luxemburgo no verão de 2014, após o colapso do grupo. O processo de venda tem sido atribulado, com as partes a trocarem acusações mútuas e ameaças de processos judiciais.