Bolsas. Istambul e Milão no vermelho contrastam com resto da Europa e Nova Iorque

A lira turca já valorizou mais de 12% face ao euro desde o mínimo de segunda-feira. Mas as bolsas turca e italiana estão a cair esta quinta-feira 1,8% e 2,5% respetivamente. Maioria das praças europeias negoceia em terreno positivo, com Lisboa em destaque com subida de 1,2%. Nova Iorque abriu no verde animada pelo anúncio da retomada de negociações entre a China e os EUA em matéria de guerra comercial

As bolsas de Istambul e Milão estão esta quinta-feira em terreno negativo, destacando-se nas quedas, agora que Nova Iorque abriu. Milão reabriu depois do feriado de ontem.

O índice turco BIST 100 recua 2,5% e o MIB italiano perde 1,8%. Apesar da lira turca estar em valorização face ao euro há três sessões, tendo-se apreciado mais de 12%, a bolsa de Istambul regressou ao vermelho na quarta-feira e Milão já regista seis sessões com perdas desde 8 de agosto.

A situação italiana e turca contrasta esta quinta-feira com o resto da Europa, onde a maioria das praças está no verde, com destaque para Lisboa, onde o índice PSI 20 sobe 1,2%. Em Madrid, o IBEX 35 avança 0,5%, tal como o CAC 40 em Paris. Na bolsa de Frankfurt, o DAX ganha 0,3%.

Nova Iorque abriu há menos de meia hora no verde, com o Dow Jones 30 a liderar as subidas, com um ganho de mais de 1%. Os analistas referem que os mercados receberam com otimismo moderado o anúncio de que o vice-ministro chinês do Comércio se deslocará aos EUA para o reinício das negociações sobre a guerra comercial em curso, ainda antes da segunda vaga de taxas aduaneiras por parte de Washington entrar em vigor a 23 de agosto.

Na Ásia, a sessão foi vermelha. Xangai, a segunda maior bolsa da região, fechou esta quinta-feira a perder 0,7%. Tóquio, a principal praça, ficou abaixo da linha de água. Hong Kong, Mumbai, Seul e Shenzhen encerraram com descidas.

Na quarta-feira, as bolsas mundiais perderam 1,1%, com destaque para a América Latina, onde o índice MSCI respetivo caiu 2,7%, e a zona euro, cujo índice respetivo recuou quase 2%. Desde o início de agosto, as bolsas da zona euro já caíram 7,4%, liderando as perdas por região.