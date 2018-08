Bolsa. Navigator recupera bem, após perda de 10%

O grupo de celulose e papel da família Queirós Pereira digere os efeitos nocivos do protecionismo americano. Taxa de Trump retira 45 milhões aos lucros.

Após uma perda acumulada na semana de 10%, a Navigator apanha o carrossel da subida e recuperou esta quinta-feira 4,2% em bolsa.

Os investidores acreditam que a punição registada pela papeleira face às péssimas notícias provenientes dos Estados Unidos da América (EUA) terá sido demasiado excessiva.

Fechou esta quinta-feira a valer 4,5 euros, mas em junho a cotação superara os 5,9 euros.

Também a Semapa, a holdiing da família Queirós Pereira que detém 70% da Navigator, esteve em modo de recuperação moderada. Valorizou 1,5%, atenuando para 8% a perda acumulada no mês de agosto.

O inimigo americano

A Navigator registou fortes desvalorizações desde que os EUA anunciaram que as suas exportações teriam de pagar uma taxa de 37%. O mercado americano representa 10% das receitas da companhia e a empresa avisou que a diretiva protecionista teria um efeito de 45 milhões de euros nos seus lucros de 2018.

Os analistas apressaram-se a rever as projeções e corrigiram em forte baixa o preço-alvo da empresa que esteve no lote das que mais valorizavam em 2018.

Os investidores reagiram em pânico na primeira sessão. As ações desabaram 18% em duas horas, levando até a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a avisar que estava a acompanhar com “especial atenção” as transações. Foi a maior queda percentual de sempre da empresa. A Navigator fechara a sessão a perder 7,7% .

A medida protecionista da administração americana tem efeitos retroativos. As vendas para os EUA beneficiavam de taxa zero, mas a nova decisão impõe a taxa de 37% para as exportações de papel realizadas entre agosto de 2015 e fevereiro de 2017, depois de uma investigação sobre alegado dumping a papeleiras de vários países.

A Navigator apresentou uma providência cautelar e vai contestar a decisão nos tribunais.

Se nas últimas sessões, a fúria vendedora castigou a empresa em mais 350 milhões de euros e destruiu a valorização que acumulara este ano, esta quinta-feira a ação moveu-se num ambiente mais sereno e pacífico. Subiu mais de 4% e a sua capitalização, a sexta maior da bolsa portuguesa, volta a superar os 3,2 mil milhões de euros.

A Navigator registara no primeiro semestre de 2018 um lucro 119 milhões de euros, uma subida homóloga de 24%. A receita subiu 0,5% para 817 milhões de euros.