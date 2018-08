Acabar com a reforma obrigatória aos 70 anos é medida avulsa e desnecessária, dizem os sindicatos

A intenção do Governo de acabar com a reforma compulsória dos funcionários públicos aos 70 anos é “avulsa”, “desnecessária” e esconde a vontade de aumento legal da reforma. A posição é dos sindicatos ouvidos pela Lusa, que convergem na ideia de que é preciso renovar os quadros da Administração Pública com pessoas mais jovens.

Para o secretário-geral do SINTAP, José Abraão, esta é "uma mudança claramente avulsa e, neste momento desnecessária". Desconhecendo para já qualquer intenção concreta por parte do governo, o sindicalista diz que "o que faria sentido era acabar com as penalizações violentíssimas na reforma antecipada de 6% ao ano e do fator de sustentabilidade e estabelecer uma idade de reforma com condições aos 40 anos de desconto e aos 60 de idade".

Agora, "este tipo de medidas avulsas, sem olhar para o estatuto da aposentação, com algum equilíbrio, com alguma razoabilidade, só para procurar nivelar por baixo, não faz sentido absolutamente nenhum".

Isto porque, "por mais que nos digam que na Segurança Social já se pode trabalhar para além dos 70 anos, é preciso perceber que as condições na Segurança Social são diferentes daquelas que se verificam hoje no Estatuto da Aposentação". Para o dirigente sindical, o que faria sentido era "uma abordagem ao estatuto da Aposentação" e não "uma questão muito isolada e pontual" como a mudança do regime atual.

Crítica é também a confederação de reformados MURPI, considerando que o objetivo da medida é "aumentar a idade da reforma".

O jornal Público avança na edição de hoje que o Governo se prepara para alterar o regime da reforma compulsória por limite de idade, uma regra com quase um século que tem sido criticada por várias personalidades nos últimos tempos e deu até origem a um projeto de resolução que recomenda ao Governo que ponha fim a este regime.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos diz que "[a] medida está associada a outra medida, a de prolongar a idade da reforma e é contra isso que nós estamos".

Para Casimiro Menezes, a idade da reforma é um "dever que tem que ser defendido e garantido": "As pessoas têm o direito à reforma e chegada essa altura devem gozar esse direito e não o prolongar por mais tempo".

Por outro lado, sublinhou, é necessário renovar os quadros nos locais de trabalho.

O presidente do MURPI defendeu ainda que é preciso assegurar "a sustentabilidade da Segurança Social, com novas fontes de financiamento e não à custa dos descontos dos trabalhadores que já estão na altura de se reformarem".