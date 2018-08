Web Summit. Governo não solicitou mas Paddy Cosgrave retirou convite a Marine Le Pen

Na terça-feira à noite, Paddy Cosgrave, o fundador da Web Summit, disse que estava disponível para retirar Marine Le Pen da lista de oradores caso o Governo português o solicitasse. O Executivo, numa nota enviada à TSF esta quarta-feira, recusou esse cenário, informando que não intervém “na seleção de oradores”. Ainda assim, Cosgrave, poucas horas depois, tomou a iniciativa de apagar o nome da líder da Frente Nacional de França do evento.

“É claro para mim que a decisão correcta para a Web Summit é prescindir do convite a Marine Le Pen”, escreveu no Twitter Paddy Cosgrave. “Baseado em conselhos que recebemos e pela maioria das reações online durante a noite, a sua presença é desrespeitosa em particular para o país anfitrião. (...) O tema do ódio, liberdade de expressão e plataformas tecnológicas é uma das questões que definem 2018. Vamos redobrar os nossos esforços na Web Summit para abordar este tema difícil com mais cuidado.”

Fim de história. Le Pen não vem a Lisboa. O impasse, numa especie de vai-não-vai, foi alimentado pelo texto de Cosgrave no blogue Medium e depois pela reação do Governo, numa nota enviada à TSF, que recusou solicitar a ausência da política francesa.

O Governo liderado por António Costa referiu esta quarta-feira que “estando, pelo seu impacto, empenhado no acolhimento deste evento privado, não tem, como em outros eventos, intervenção na seleção de oradores”.

E insistiu: “[A Websummit] é um fórum alargado de discussão de tendências de mercado, cujo alinhamento -- oradores e programa -- é da exclusiva responsabilidade da organização”.

Num texto publicado no blogue Medium, Cosgrave defendera na véspera que as ideias de Marine Le Pen “estão erradas” e que o facto de ter tido 30% nas últimas presidenciais “não legitima as suas opiniões”. O fundador e principal responsável pelo evento garantia então que haveria contraditório, pelo que as opiniões de Le Pen seriam sujeitas ao escrutínio de um jornalista profissional e de outros participantes com diferentes visões.

A Web Summit realiza-se em Lisboa, entre 5 e 8 de novembro.