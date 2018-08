Trabalhadores ferroviários voltam a alertar: “Se nada for feito pode haver uma desgraça”

Os trabalhadores do sector ferroviário já tinham alertado, no final de junho, para o mau estado dos comboios em Portugal, elencando uma série de problemas passíveis de “colocar em causa a segurança de pessoas e bens que utilizam todos os dias o transporte ferroviário”. Agora, em declarações ao Expresso, e em face da reduzida repercussão que o seu alerta teve junto do poder político, renovam a mensagem. “Há motivos para alarme e de que maneira”, afirma Fernando Semblano, coordenador da comissão de trabalhadores (CT) da Infraestruturas de Portugal (IP) e porta-voz das comissões de trabalhadores (CT) de quatro empresas do sector: “O nosso caminho de ferro ainda é seguro mas, a continuar assim, se nada for feito, pode haver uma desgraça”, afirma.

A 29 de junho, as CT da IP, da CP — Comboios de Portugal, da EMEF — Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário e da MedWay –—Transporte e Logística, tomaram uma posição conjunta em que davam conta da situação insustentável que se vivia — e continua a viver — na ferrovia. Falavam num estado de degradação visível “nas infraestruturas (linhas, sinalização, estações), na falta de qualidade e quantidade da oferta de serviços (supressões, avarias) e nos frequentes descarrilamentos”. Adiantavam que “o serviço prestado em algumas linhas chegou a níveis preocupantes”. E que a responsabilidade é dos sucessivos governos.

“As comissões de trabalhadores em conjunto alertam para a gravidade desta situação que está a tornar o sector ferroviário num autêntico caos e temem pela segurança dos utentes e trabalhadores, se esta situação se mantiver. Exigimos a tomada urgente de medidas enérgicas para reverter este caminho”, diziam em comunicado.

“O documento foi entregue aos grupos parlamentares, ao ministro do Planeamento, ao primeiro-ministro e ao Presidente da República. Só tivemos respostas e audiências com o PCP, BE, Partido Ecologista Os Verdes e PAN. Mais ninguém nos respondeu, o Presidente da República apenas mandou uma resposta dizendo que ia analisar o nosso contacto”, afirma Fernando Semblano.

Este responsável nota que os partidos que não responderam ao repto — PS, PSD e CDS — são os três do “arco da governação, os mesmos que seguiram políticas que levaram a este descalabro”. E lança o apelo ao Presidente da República para que olhe para o estado dos comboios em Portugal.

Apanhar o comboio político

O dirigente não recusa a palavra “colapso” para definir o atual estado da ferrovia. “Podemos falar em colapso no sector ferroviário, sim”, afirma.

No início desta semana o secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme W. d’Oliveira Martins, rejeitou essa expressão, usada pelo CDS. O PSD fala, por seu lado, em “falência operacional”. “A oposição PSD/CDS-PP está a criar um caso que não existe de todo. Não há colapso nenhum, o que acontece são opções por parte da CP para garantir que há condições de transporte dignas e de qualidade”, disse à agência Lusa. Era uma reação às críticas do PSD e do CDS na sequência das alterações temporárias nos horários nas linhas de Cascais, Sintra, Norte e Oeste em vigor desde domingo e também à suspensão da venda de bilhetes devido às temperaturas elevadas que se fizeram sentir.

“Há uma ideia errada de que não há comboios suficientes e que os passageiros estão a perder qualidade de serviço”, frisou o governante.

As alterações aos horários não afastaram os problemas. De acordo com o “Público”, nos três dias seguintes à entrada em vigor dos novos horários houve, pelo menos, nove supressões de comboios no Algarve, seis no Alentejo, 5 no Oeste, sete em Cascais e 2 no Vouga.

O PCP e o BE também têm contestado o estado da ferrovia em Portugal, O PCP, embora não utilize a expressão “colapso”, falou esta semana em “rutura” e prometeu confrontar o ministro e o presidente da CP no Parlamento.

Questionado sobre se Portugal está num momento de inversão perante décadas de abandono da ferrovia, atendendo aos investimentos em curso e anunciados, José Semblano reconhece que estão a ser feitos investimentos significativos na ligação de Sines à fronteira e na eletrificação de algumas linhas, como a do Minho, que “estavam previstos há muito tempo”, mas já a manutenção, essencial para os comboios não pararem, foi abandonada. “O que sentimos é que se está sempre a correr atrás do prejuízo. Se há uma notícia de um parafuso que falta, lá se vai pôr o parafuso, se há notícia de um descarrilamento, lá se vai investir. Está-se a deixar ir tudo até ao limite.”

Tanto José Semblano como José Reizinho, da CT da CP, contestam o número de contratações para a EMEF apregoadas pelo Governo. Dos 102 contratados, cerca de 40 eram precários que vão ser agora integrados na empresa e os restantes serão trabalhadores temporários, dizem.