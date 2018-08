Sindicatos europeus dos tripulantes da Ryanair reúnem-se em 7 de setembro em Roma

Os sindicatos europeus dos tripulantes de bordo da transportadora aérea Ryanair vão reunir-se em 7 de setembro, em Roma, informou nesta terça-feira fonte sindical à Lusa. A presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), Luciana Passo, informou sobre a data do novo encontro dos representantes sindicais dos trabalhadores, que estiveram em greve no final de julho.

Depois do protesto, a dirigente sindical tinha referido que por "respeito aos passageiros e para ver o que as autoridades dos vários países vão fazer" face às críticas dos sindicatos não avançaram imediatamente com ações, mas que estava planeada uma nova reunião entre os sindicatos europeus.

A decisão de partir para a greve europeia foi tomada em 5 de julho numa reunião, em Bruxelas, entre vários sindicatos europeus para exigirem que a companhia de baixo custo aplique as leis nacionais laborais e não as do seu país de origem, a Irlanda.

Aderiram à greve os tripulantes com base em Portugal, Espanha, Bélgica e Itália.

Os trabalhadores têm exigido que a transportadora irlandesa de baixo custo aplique a legislação nacional, nomeadamente em termos de gozo da licença de parentalidade, garantia de ordenado mínimo, e que retire processos disciplinares por motivo de baixas médicas ou vendas a bordo dos aviões abaixo das metas definidas pela empresa.