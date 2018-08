Regularidade dos comboios da CP está em máximos históricos, diz o Governo

O Governo voltou a contestar a ideia de colapso ou rutura da CP. Em comunicado, o ministério do Planeamento e das Infraestruturas refere que a empresa recuperou a regularidade na circulação de comboios, que está mesmo aos melhores níveis de sempre.

“Durante o primeiro semestre de 2018, a taxa média de regularidade foi de 97,2%, tendo o mês de junho sido aquele com o pior desempenho (91,4%), mesmo assim acima da taxa média verificada, por exemplo, em abril de 2015”, refere.

O ministério acrescenta que “os dados preliminares das duas primeiras semanas de agosto deste ano apontam para que a circulação de comboios da CP tenha atingido novamente uma taxa de regularidade acima dos 99%, o que representa uma recuperação para os níveis históricos da empresa”.

Esta posição surge como reação “a notícias e declarações públicas que colocam em causa o serviço prestado pela CP, com recurso a expressões como ‘rutura’ e ‘colapso iminente’”.

O Governo refere agora que esta boa taxa de regularidade “abrange um período (4 a 6 de agosto), em que a circulação de comboios foi afetada pelo calor extremo e que obrigou a Infraestruturas de Portugal e a CP a determinarem algumas restrições e condicionamentos”.

As linhas de Sintra e do Oeste estão em destaque. “Já esta semana, na segunda-feira 13, o Índice de Regularidade da CP foi de 99,62%, merecendo especial destaque os 100% alcançados nas linhas de Sintra e do Oeste e os 98,8% na Linha de Cascais”.

“A regularidade de circulação da CP, ou seja, a taxa de comboios efetivamente realizados relativamente aos previstos, foi afetada, em alguns momentos do primeiro semestre do ano e apenas em algumas linhas, por fatores operacionais especialmente relacionados com o material circulante a diesel”, refere ainda o ministério do Planeamento no comunicado.

Críticas da esquerda à direita

Esta terça-feira o PCP, pela voz de João Ferreira, falou em “iminente rutura” do sector ferroviário, cuja responsabilidade cabe às regras impostas por Bruxelas, seguidas pelo atual e anteriores governos portugueses, em benefício do "grande capital e grupos monopolistas", nomeadamente da Alemanha.

"Importa recordar a destruição do aparelho produtivo nacional de material circulante, completado em 2003/05, com o encerramento da Sorefame e a cumplicidade ativa dos governos de Durão Barroso (PSD/CDS-PP) e de José Sócrates (PS), que não pode ser desligado do facto de os últimos comboios adquiridos para a ferrovia nacional terem-no sido em 2002, à Sorefame", disse o deputado europeu.

"Também o atual Governo, apesar de sucessivas promessas de novas contratações, tem prosseguido este caminho de redução de trabalhadores da EMEF (Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário). Em nome do défice estrutural, destrói-se a capacidade de resposta das empresas públicas e substitui-se a contratação de trabalhadores pela aquisição de serviços externos", acrescentou.

Na semana passada o secretário de Estado das Infraestruturas contestou a ideia de colapso defendida pelo CDS. Já o PSD tem falado em “falência operacional” da CP. Em declarações à Lusa, Guilherme W. d’Oliveira Martins disse que o PSD e CDS estão “a criar um caso que não existe de todo”. “Não há colapso nenhum, o que acontece são opções por parte da CP para garantir que há condições de transporte dignas e de qualidade”, referindo-se ao cancelamento de venda de bilhetes por parte da CP devido ao calor.

Medidas de prevenção em curso

Para evitar “ruturas” ou “colapsos” da ferrovia em Portugal, o ministério refere que “a administração da CP, em articulação com o Governo, tomou no início do verão um conjunto de iniciativas tendentes a melhorar os seus indicadores de desempenho, entre as quais se salienta a introdução de horários de verão, os quais estão a possibilitar a recuperação dos ciclos de manutenção do material circulante. Esses horários, nas linhas de Sintra, Cascais e Oeste, manter-se-ão em vigor apenas durante algumas semanas, sendo que os horários serão repostos em setembro (Cascais), outubro (Sintra) e novembro (Oeste)”.

Por outro lado, “o sector da manutenção do material circulante está a ser reforçado, com o recrutamento de mais 102 trabalhadores para a EMEF, cujo processo já está a decorrer”. Além de que “até ao final do ano, deverá ser assegurado a aluguer de mais material circulante a Espanha, enquanto é ultimado o caderno de encargos de um concurso internacional para aquisição de comboios”.

Já quanto à infraestrutura, diz o ministério, “prossegue o investimento que se está a realizar no âmbito do Plano Ferrovia 2020, encontrando-se em curso as eletrificações da linha do Minho entre Nine e Viana do Castelo, que estará concluída, até ao final de 2018, e entre Viana do Castelo e Valença que terminará no primeiro semestre de 2020; da linha do Douro, entre Caíde e Marco de Canavezes, que, estará concluída no primeiro semestre de 2019; e da linha da Beira Baixa, entre Covilhã e a Guarda, a concluir no segundo semestre de 2019, bem como os estudos e projetos de eletrificação das linhas do Oeste e Algarve”.

Trata-se do “maior investimento das últimas décadas na infraestrutura e no material circulante, pondo termo a um ciclo de forte desinvestimento, que se tinha acentuado nos últimos anos”.