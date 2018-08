Participação de 15% da Indaz na Cofina passa para Caderno Azul

Obrigação de comunicação à CMVM da operação resulta do facto de o administrador da Caderno Azul, João Manuel Matos Borges de Oliveira, ser também administrador da Cofina e igualmente administrador da Indaz

A Indaz vendeu os 15,01% que detinha no capital social da Cofina à Caderno Azul, anunciou nesta terça-feira a dona do Correio da Manhã e do Jornal de Negócios ao mercado.

Num primeiro comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Cofina anunciou que a Indaz alienou hoje "15.400.000 ações ordinárias representativas de 15,01% do capital social e dos direitos de voto da sociedade Cofina" pelo preço unitário de 0,60 euros. Com a operação, a Indaz, detida a 100% pela Caderno Azul, "deixou de deter qualquer ação representativa do capital social e dos direitos de voto" da Cofina.

Num segundo comunicado à CMVM, a Cofina avança que foi a Caderno Azul que adquiriu a referida participação. A obrigação de comunicação à CMVM da operação resulta do facto de o administrador da Caderno Azul, João Manuel Matos Borges de Oliveira, ser também administrador da Cofina e igualmente administrador da Indaz.