Moeda turca valoriza e bolsas saem do vermelho

A lira turca saiu da trajetória de queda face ao euro e está a valorizar 5%. Bolsa de Istambul abre a subir 2%. As bolsas da Ásia fecharam 'mistas', com Tóquio a liderar as subidas, com um ganho de 2%. Europa abre em terreno positivo. Em Lisboa PSI 20 está no vermelho com a Navigator a liderar as quedas

Depois de três sessões consecutivas de quedas, a lira turca está a valorizar-se face ao euro. Pelas 8h30 (hora portuguesa) de terça-feira, a moeda turca estava a apreciar-se 5% em relação ao fecho de segunda-feira. O euro caiu de 7,9 para 7,47 liras. Na bolsa de Istambul, o principal índice, o BIST 100, regista um ganho de 2%. É o índice bolsista que mais sobe na sessão desta terça-feira à escala mundial.

Recorde-se que a lira turca caiu mais de 26% face ao euro em apenas três sessões consecutivas desde 9 de agosto, tendo registado a maior queda do ano na segunda-feira. O Banco Central da República da Turquia e a Autoridade de Regulação e Supervisão tomaram medidas para travar a queda da moeda e o governo deu garantias de que não lançaria mão de uma conversão forçada para liras dos depósitos em divisas estrangeiras.

Entretanto, esta terça-feira, em comunicado conjunto, a Associação Turca da Indústria e Empresarial (TÜSİAD) e a União Turca de Câmaras e Bolsas de Mercadorias (TOBB) expressaram que "um roteiro concreto deve ser preparado para reduzir permanentemente a inflação" e que o governo deve tomar medidas de consolidação orçamental. Pediram, também, que a Turquia dê prioridade à melhoria das relações com o seu principal parceiro comercial, a União Europeia.

Bolsas mundiais reagem positivamente

As bolsas mundiais estão a reagir positivamente a esta reviravolta. Na Ásia, as praças fecharam 'mistas' esta segunda-feira, com Tóquio, a principal bolsa da região, a liderar as subidas. O índice Nikkei 225 avançou 2,2%. Fecharam, no entanto, em terreno negativo, as bolsas de Xangai - a segunda mais importante da região -, Shenzhen e Hong Kong. Os investidores receberam mal a desaceleração no crescimento das vendas a retalho na China em julho - 8% face a 9% no mês anterior - e a manutenção da taxa de crescimento do produto industrial em 6% em julho, face a previsões de 6,3%.

A Europa abriu no verde. Na zona euro, as bolsas de Frankfurt e Milão lideram as subidas pelas 8h30. Em Lisboa, o PSI 20 está em terreno negativo, empurrado pela queda do grupo papeleiro Navigator, que está a perder 1,4%. As ações deste grupo estão em queda há três sessões consecutivas, em virtude do impacto negativo da taxa anti-dumping norte-americana sobre as vendas da empresa nos EUA de agosto de 2015 a fevereiro de 2017.

Nos mercados emergentes europeus, as bolsas de Moscovo, Budapeste e Varsóvia estão a registar ganhos.