Emprego no Estado sobe 1,1%, puxado pela Educação, Saúde e Ciência

O emprego na Administração Pública voltou a aumentar no segundo trimestre deste ano, atingindo 675.320 postos de trabalho no final de junho. São mais 7304 (1,1%) postos de trabalho do que um ano antes, indicam os dados da Síntese estatística do Emprego Público, divulgados esta terça-feira pelo Ministério das Finanças.

O emprego aumentou em todos os subsectores da Administração Pública em termos homólogos, com exceção da Administração Regional da Madeira, onde se registou uma quebra de 0,9% (menos 167 postos de trabalho).

Os aumentos mais expressivos ocorreram na Administração Local, com 2,6% (mais 2865 postos de trabalho) e na Administração Regional dos Açores, com 1,2% (mais 222 postos de trabalho).

Contudo, foi a Administração Central que mais contribuiu para o aumento do emprego em termos absolutos: mais 4369 postos de trabalho face ao final de junho de 2017 (mais 0,9%).

Um incremento impulsionado, em primeiro lugar, pela Educação. Neste ministério, o emprego aumentou em 2837 postos de trabalho entre junho de 2017 e o mesmo mês deste ano. Seguiu-se o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, com mais 945 postos de trabalho, e, em terceiro lugar, o MInistério da Saúde, com mais 812 empregos.

Uma evolução a que não será estranha a aplicação da Lei das 35 horas aos contratos individuais de trabalho na Saúde (a partir de 1 de julho de 2017), que levaram vários hospitais a reforçar a contratação nos meses anteriores.

Outro fator a ter em conta é o Programa de Regularização de Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP). Sinal disso, as três áreas com maior aumento do emprego são precisamente as que concentravam maior número de requerimentos de regularização dos vínculos laborais de precários do Estado. Um programa que também ajuda a explicar o aumento do emprego na Administração Local.

Aliás, na análise da evolução do emprego público em cadeia, isto é, em relação ao final de março, o Ministério das Finanças destaca precisamente o impacto do PREVPAP no acréscimo de 1200 empregos nos Municípios. Em causa estiveram, sobretudo, assistentes operacionais, assistentes técnicos e técnicos superiores, apontam as Finanças.