Economia europeia abranda no segundo trimestre e cresce menos do que Portugal

O crescimento da economia europeia mantém-se robusto mas arrefeceu no segundo trimestre deste ano. Entre abril e junho o Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro e da União Europeia (UE) aumentou 2,2% em termos homólogos, valores que comparam com aumentos de 2,5% e e 2,4%, respetivamente.

À luz da estimativa rápida do Eurostat, divulgada esta terça-feira, este arrefecimento dos motores europeus coloca Portugal a crescer ligeiramente acima da média. Ou seja, põe a economia lusa de novo em rota de convergência com a Europa, o que não acontecia há vários trimestres.

A subida do PIB em Portugal até ficou abaixo da maioria dos parceiros europeus para os quais já há dados disponíveis. Na zona euro só quatro países cresceram menos em termos homólogos, a que se juntam outros dois fora da moeda única (Dinamarca e Reino Unido).

Mas, foram precisamente os peso-pesados da zona euro que registaram as subidas do PIB mais moderadas: Itália (1,1%), França (1,7%) e Alemanha (1,9%). Um grupo de menor crescimento onde está também a Bélgica (1,3%).

Como resultado, a dinâmica da economia europeia foi penalizada e ficou abaixo da evolução observada em Portugal no segundo trimestre.

Quanto à evolução do PIB em cadeia, ou seja, em relação aos três meses anteriores, subiu 0,4% no segundo trimestre, tanto na zona euro, como no conjunto da UE. Valores inalterados face aos observados no primeiro trimestre.

Também aqui Portugal ficou acima da média, com um crescimento de 0,5%.