Economia acelera no segundo trimestre para 2,3%

Tal como antecipado, a economia portuguesa acelerou no segundo trimestre do ano. O Produto Interno Bruto cresceu 2,3% em termos homólogos, o que compara com a expansão de 2,1% registada nos primeiros três meses do ano, indica a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgada esta terça-feira.

Este valor fica, no entanto, bastante abaixo do crescimento de 3% alcançado pela economia lusa nos egundo trimestre do ano passado.

A que se deve a aceleração em termos homólogos face ao primeiro trimestre deste ano? Dado que se trata da estimativa rápida, o INE não dá números sobre as componentes do PIB. Esses só serão conhecidos no final de agosto.

Contudo, já deixa pistas. "A procura interna registou um contributo mais positivo, em resultado da aceleração do consumo privado", lê-se no destaque publicado esta terça-feira. Já o investimento, a outra componente decisiva da procura interna, "apresentou um crescimento menos acentuado", diz o INE.

Um abrandamento do investimento que foi "determinado em larga medida pela diminuição da Formação Bruta de Capital Fixo em Material Transporte, refletindo o efeito base da forte aceleração

verificada no segundo trimestre de 2017", explica o INE.

Quanto à procura externa líquida (ou seja, as exportações deduzidas das importações) "apresentou um contributo negativo idêntico ao observado no trimestre anterior", aponta o destaque.

Todos os fatores somados, o resultado desta equação é claro: a aceleração do PIB ficou a dever-se à subida do consumo privado.

O INE também avança dados sobre o crescimento em cadeia da economia portuguesa, isto é, em relação aos três meses anteriores. O PIB aumentou 0,5%, um valor mais elevado do que os 0,4% registados nos primeiros três meses do ano.