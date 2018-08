Descongelamento de carreiras ainda com pouco impacto nos salários do Estado

Em abril, o valor da remuneração base média mensal dos funcionários públicos a tempo completo atingiu 1468 euros, subindo apenas 0,1% em relação a janeiro e 0,5% face a abril de 2017

O descongelamento das carreiras na Administração Pública está em vigor desde janeiro, mas o impacto nos salários do Estado ainda é pequeno, indicam os dados da Síntese Estatística do Emprego Público, divulgadas pelo Ministério das Finanças esta terça-feira.

Em abril, o valor da remuneração base média mensal dos trabalhadores a tempo completo na Administração Pública atingiu 1468 euros, o que corresponde a uma variação global média de apenas 0,1% em relação a janeiro. Em termos homólogos, o aumento foi de 0,5%.

Uma evolução que resulta da conjugação de vários fatores de sinal contário.

Primeiro, a entrada e saída de trabalhadores com diferentes níveis remuneratórios tem presisonado em baixa os salários médios no estado. É que as pessoas que se reformam têm, em regra, remunerações mais elevadas do que as que ingressam na Administração Pública.

Segundo, o aumento do salário mínimo (passou de 557 euros para 580 euros em janeiro) levou a uma subida do salário médio.

E, terceiro, o descongelamento das carreiras na Administração Pública desde janeiro deste ano. Este descongelamento tem como resultado um aumento dos salários na Administração Pública, seja por efeito de progressões ou de promoções.

Contudo, estes números sinalizam que o efeito era, até abril, ainda reduzido. Até porque, segundo os números do próprio Ministério das Finanças, até ao final de abril apenas cerca de 100 mil funcionários públicos tinham tido uma valorização remuneratória. Isto quando, no final de março, em entrevista ao Expresso, o ministro das Finanças, Mário Centeno, afirmou que o número deve atingir as 400 mil pessoas até ao final do ano.

É expectável que o impacto do descongelamento se faça sentir de forma mais marcada sobre as remunerações nos próximos meses. Num ponto de situação feito aos sindicatos em julho, o Ministério das Finanças indicava que até ao final de junho 344 mil funcionários da Administração Central já tinham a valorização remuneratória reconhecida. Ou seja, já tinham visto o seu salário aumentar.