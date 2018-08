Crédito às famílias em forte alta. Financiamento à habitação em máximo de oito anos

No primeiro semestre, as novas operações de crédito para a compra de casa somaram 4774 milhões de euros. Um novo máximo desde 2010 e uma subida de 25% face a 2017. Bancos aceleram financiamento às famílias.

O sistema bancário continua a aumentar o crédito às famílias e à habitação. No fim de junho, as famílias acumulavam créditos de 8 mil milhões - mais de metade relativos à compra de casa, segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo Banco de Portugal (BdP)

Em junho foram mais 990 milhões de euros para novas operações de compra de habitação. elevando para 4,5 mil milhões o valor dos empréstimos concedidos no primeiro semestre de 2018.

O montante traduz um crescimento de 25% face ao primeiro semestre de 2017. É a cifra mais alta desde 2010. No mês de junho de 2010, o registo fora de 1.005 milhões.

Comparado com maio, junho traduz uma subida de 175 milhões. Em média, foram mais 33 milhões de crédito concedido por dia para a compra de casa.

Crédito ao consumo acelera

Na frente do crédito ao consumo, as famílias endividaram-se em 2,34 mil milhões nos primeiros seis meses do ano. É uma subida de 18% face ao mesmo período de 2017 e o mais elevada desde 2004. A rubrica de empréstimos para outros fins foi a única em modo de travagem, com uma redução homóloga de 9% (908 milhões).

Tudo somado, o crédito às famílias ficou nos 8.022 milhões de euros, o valor mais alto desde 2010.

Segundo o BdP, os depósitos bancários de particulares somavam 142,8 mil milhões de euros no fim de junho, uma ligeira subida face a maio (0,6%). A variação homóloga foi de 2,7%.

Malparado em queda

Em junho, o crédito malparado das famílias e das empresas registou uma redução face a maio,, ficando nos 12.400 milhões de euros. Representa 6,62% do total dos empréstimos concedidos,

De acordo com dados do BdP o crédito da banca às famílias e às empresas totalizava 187.215 milhões. O malparado tem vindo a descer todos os meses desde o final de 2016, depois de ter representado mais de 9% do total do volume de financiamento.

Em junho, o crédito de cobrança duvidosa nas empresas passou a representar 11,5% do total de 72.236 milhões de euros de créditos concedidos - no o mês anterior o valor era 11,8%