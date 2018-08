Bolsa. Semapa recupera, Navigator volta a descer

O universo bolsista da família Queirós Pereira move-se esta terça-feira num ambiente mais calmo. Mas, a Navigator lidera as perdas.

Após a angústia da sessão de ontem, em que The Navigator e Semapa destruiram quase metade da valorização acumulada no ano, o universo bolsista da família Queirós Pereira move.-se esta terça-feira num ambiente mais sereno e pacífico.



As duas empresas estão até em polos opostos em termos de valorização. A holding Semapa está entre as cotadas que mais valoriza (0,60%) enquanto a empresa de celulose e papel lidera as quedas do PSI 20, perdendo 1,5%.



A Navigator, sexta maior capitalização (3,3 mil milhões de euros), registara na sessão de ontem uma queda de 7,7% - o seu valor em bolsa reduziu em 277 milhões de euros.

Castigo americano



O sobressalto na bolsa levou mesmo a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários a avisar que estava a acompanhar com “especial atenção” o movimento das ações da Navigator, depois da cotação ter desabado mais de 18%. - a maior queda percentual de sempre da empresa.



A companhia sofre com a política do departamento comercial americano. Exporta 10% da sua produção para os Estados Unidos e terá de suportar uma taxa de 37% nas exportações de papel para o mercado americano realizadas entre agosto de 2015 e fevereiro de 2017. A empresa vai contestar a decisão nos tribunais.



A Semapa detém 70% da Navigator e ontem perdeu 4,7% - uma redução de 60 milhões de euros no seu valor em bolsa. Mas, esta terça-feira a holding familiar está a recuperar