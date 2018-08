Automóvel. Exportações de componentes em recorde absoluto

No primeiro semestre, a exportação de componentes automóveis bateu um novo recorde, com 4300 milhões de euros.

As exportações de componentes automóveis registaram no primeiro semestre um recorde absoluto, depois de um crescimento homólogo de 8,1%.

A cifra de 4300 milhões de euros compara com o resultado de 3900 milhões do mesmo período de 2017 e de 2500 milhões do ano de 2010.

De acordo com a AFIA – Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel, a indústria de componentes representa 15% das exportações portuguesas de bens. O desempenho no primeiro semestre da indústria compara com a subida de 6,6% da exportação de bens, superando os resultados da média da restante indústria transformadora..

Quatro mercados dominam

Esmiuçando os dados do Instituto Nacional de Estatística, a AFIA concluiu que Espanha e Alemanha reforçam a sua posição como principais destinos de exportação, secundados pelos mercados de França e Reino Unido. A União Europeia representa 91% das vendas.

O conjunto destes quatro países representam 71% do total das exportações da fileira. A quota sobrante está repartida por dezenas de outros países, com destaque para a evolução das vendas para os Estados Unidos da América, Marrocos, Turquia, Coreia do Sul e China.

Produção automóvel duplica

Na frente da produção de automóveis, o primeiro semestre também correu sobre rodas para a maioria das bases portuguesas. A produção de 154 mil unidades nas quatro bases fabris quase duplica o desempenho do primeiro semestre de 2017.

O principal destaque vai para a unidade de Palmela da Autoeuropa (115 mil) com um crescimento de 150 por cento. Em cada quatro unidades fabricadas em Portugal, três são em Palmela.

Em Mangualde, a Peugeot Citroen segue também em modo de expansão moderada. No primeiro semestre a produção subiu 15%, para 33 mil unidades.