SAG Gest agrava prejuízos para 10 milhões de euros até junho e diz que se mantém o risco de liquidez

Grupo prossegue as negociações “com potenciais investidores e outros 'stakeholders' no sentido de encontrar soluções que permitam garantir a sustentabilidade das principais atividades desenvolvidas”

A SAG Gest -- Soluções Automóveis Globais informou nesta segunda-feira que agravou os prejuízos para 10,1 milhões de euros no primeiro semestre, depois de no período homólogo ter totalizado perdas de cerca de 600 mil euros.

Em comunicado enviado ao mercado, a proprietária do importador da marca Volkswagen para Portugal indicou que "continuou a verificar-se, durante o 1.º semestre de 2018, a tendência de agravamento do risco de liquidez, que contribui para o declínio da atividade operacional da SAG Gest, e em especial, da subsidiária SIVA".

A SAG GEST referiu que continuam as negociações "com potenciais investidores e outros 'stakeholders' no sentido de encontrar soluções que permitam garantir a sustentabilidade das principais atividades desenvolvidas na área do comércio e distribuição automóvel".

Não existe "até à presente data qualquer decisão ou acordo, nem garantia de que os termos de um eventual acordo venham a permitir salvaguardar a continuidade do Grupo SAG Gest tal como presentemente tem vindo a operar, nem garantia de que tal acordo venha a existir no futuro", acrescenta-se.

Em 27 de julho, a SAG GEST informou ao mercado que apesar de "decorrerem conversas exploratórias com potenciais investidores e outras partes interessadas, nenhuma decisão foi tomada" sobre eventuais vendas. Num comentário à notícia do Jornal Económico sobre a possível venda da SAG, "no todo ou em parte ou apenas a venda da SIVA (importadora da Volkswagen), a empresa cotada em bolsa garantiu que "nenhuma decisão foi tomada, nem existe garantia de que tal decisão seja tomada".

A SIVA distribui as marcas Volkswagen, Audi, Skoda, Lamborghini e Bentley. Na informação divulgada hoje, a empresa de João Pereira Coutinho informou que o volume de negócios consolidado nos primeiros seis meses do ano foi de 323,6 milhões de euros, numa redução de 2,3%, na comparação homóloga.

Até junho, o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) foi negativo em 3,1 milhões de euros, depois de no mesmo período 2017 ter sido de 9,7 milhões de euros. O valor da dívida líquida consolidada, em 30 de junho, era de 122,1 milhões de euros, numa redução de 2,4% em relação a 31 de dezembro de 2017 (125,2 milhões de euros), lê-se.

Em 30 de junho, os capitais próprios consolidados eram negativos em 2,6 milhões de euros, menos 10,1 milhões (correspondente ao resultado líquido do primeiro semestre de 2018) do que o valor de 31 de Dezembro de 2017.

A SAG Gest garante estar a responder com uma "criteriosa e intensa gestão centralizada dos seus fluxos de caixa e uma permanente comunicação com as instituições financeiras que tradicionalmente a têm apoiado", assim como diz estar a desenvolver, com as marcas representadas pela SIVA, um "plano de reposicionamento do seu negócio, procurando inverter a atual situação e garantir a sustentabilidade deste grupo de empresas".

Na descrição do desempenho operacional, a empresa referiu que os pedidos de matrículas das marcas da sua subsidiária SIVA foram de 12.156 unidades, traduzindo uma descida de 27,6% em relação ao primeiro semestre de 2017. Nos primeiros seis meses do ano, o mercado de veículos ligeiros aumentou 5,5%, num volume total de 153.869 unidades.

Por marcas, a Volkswagen decresceu 22,5%, para um volume de 7.573 unidades, a Audi registou uma queda de 36,4% para 4.792 unidades, enquanto a Skoda reduziu 27,8% para 882 unidades. A redução foi justificada pela "forte redução do volume relativo ao negócio do 'rent-a-car'" e à "eliminação do volume de 'self registration, viaturas matriculadas para venda em períodos subsequentes".

A marcar estes meses esteve ainda o "agravamento do risco de liquidez, que se traduziu numa redução dos fundos disponíveis para financiar as necessidades temporárias e sazonais de "working capital", tendo sido necessário realizar operações pontuais de venda de viaturas usadas e "self registration", que estavam em "stock" em 31 de dezembro de 2017".

A nível de retalho, o número de viaturas novas das marcas Volkswagen, Audi, Skoda e Volkswagen -- Veículos Comerciais vendidas pelas Concessões Soauto (Soauto SA, Loures Automóveis, Rolporto e Rolvia), foi de 2.080 unidades, numa descida de 11,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Na atividade de viaturas usadas, as concessões venderam 1.051 unidades, mais 9,6% do que as 959 unidades vendidas no primeiro semestre de 2017.