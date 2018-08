Nunca houve tantas mediadoras imobiliárias em Portugal. São mais de seis mil

O número de empresas de mediação imobiliária em Portugal registou um "máximo histórico", ao ultrapassar as seis mil em junho, segundo a consultora Keller Williams, no seu primeiro relatório 'KW Portugal Real Estate Insights'. Os dados indicam ainda que, pelo sexto mês consecutivo, foram criadas mais 140 novas empresas de mediadoras e que, em junho, estavam em atividade 6.025 empresas, numa subida de 15,1%, na comparação homóloga (4.012).

Os crescimentos, segundo a consultora, abrangem o número de registos de alojamento local em Portugal: junho foi "o segundo melhor mês de sempre", atrás de julho de 2017. "Pelo 16.º mês consecutivo foram registados mais de 1.000 novos alojamentos locais", lê-se.

A KW dá também conta da diferença de 35,1% entre o valor médio das transações realizadas em Lisboa (179 mil euros) e a média nacional (133 mil euros). A diferença entre o valor médio de transações residenciais em Lisboa e o Alentejo é de 138,2%.

No número de transações, no primeiro trimestre, registaram-se valores próximos dos máximos históricos (desde 2009) na região Centro, no Algarve e na Região Autónoma da Madeira. "Foi o melhor primeiro trimestre em termos de transações realizadas desde, pelo menos, 2009", lê-se na informação divulgada hoje.

Em termos de novos créditos à habitação, o relatório informa sobre o valor de 783 milhões de euros em abril, registando o "melhor início do ano (quadrimestre) desde agosto de 2010", e reforça a tendência de recuperação iniciada em fevereiro de 2013. A comparação de abril de 2018 com abril de 2017 mostra uma subida de cerca de 46%, "o melhor resultado homólogo dos últimos cinco meses".

Já no crédito malparado em empréstimos à habitação e ao consumo, o relatório mostrou que há seis meses que esse peso está abaixo dos 2,2%, na "melhor série desde julho de 2013". A consultora referiu ainda que há 33 meses consecutivos que o valor médio de avaliação bancária tem vindo a melhorar em Portugal e que maio "reforçou a tendência de valorização do património imobiliário em Portugal, com a sequência registada na série desde setembro de 2009".