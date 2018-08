Lira turca regista maior queda do ano. Contágio não poupou Wall Street

A moeda turca caiu esta segunda-feira 13,5%, ainda mais do que na sexta-feira passada, apesar das medidas tomadas pelas autoridades monetárias e de supervisão. Nova Iorque fechou no vermelho seguindo a maré de perdas na Ásia e na Europa. Argentina reage ao contágio turco

A lira turca perdeu esta segunda-feira 13,5% face ao euro, um novo recorde anual depois da queda de 10,7% na sexta-feira passada. Desde o final de julho, a moeda turca já caiu 37% face ao euro. No final do mês passado, um euro valia 5,7 liras; no fecho da sessão desta segunda-feira trocava-se por 7,9 liras. Durante a sessão desta segunda-feira chegou a um mínimo de quase 8 liras por euro.

Nem mesmo as medidas tomadas esta segunda-feira pelo Banco Central da República da Turquia (TCMB) e pela Agência de Supervisão e Regulação Bancária (BDDK) travaram, por agora, a queda da moeda turca face ao euro, que acumula uma perda de 39% nos últimos trinta dias e 73% desde início do ano.

O banco central reduziu o rácio exigido para as reservas em divisas dos bancos turcos, alegando que, deste modo, se injetaram no sistema financeiro aproximadamente 10 mil milhões de liras (€1,3 mil milhões). A BDDK limitou as transações em swaps cambiais por parte dos bancos.

O ministro das Finanças, Berat Albayrak, genro do presidente, negou a intenção do governo turco em converter para liras os depósitos em moeda estrangeira. O rumor tinha sido avançado nos media sociais alegando existir um "plano B e C" do governo para esse tipo de medida caso os grupos económicos corressem aos bancos a levantar os dólares que têm nas contas. O próprio presidente Recep Erdogan reafirmou, mais tarde, as declarações do genro e garantiu que a economia turca se manterá fiel à economia de mercado, apesar de "estar cercada", vítima de "uma guerra económica"

No plano geopolítico, a Alemanha juntou-se esta segunda-feira ao Irão, Itália e Rússia que expressaram apoio à Turquia contra a "desestabilização económica" que está a sofrer. No entanto, a chanceler alemã Angela Merkel sublinhou que a independência do banco central turco deve estar garantida. Erdogan deverá visitar a Alemanha em setembro.

Contágio em divisas dos mercados emergentes

A queda da lira provocou contágio num conjunto de outras moedas de economias emergentes. Os investidores temem que a crise cambial turca desencadeie uma crise num vasto grupo de mercados emergentes e de fronteira que faça recordar as crises de 1994 e 1997. Em relação ao euro, o peso argentino caiu 3,6%, o rand sul-africano perdeu 2,9% o real brasileiro desvalorizou-se 1,5% e a rupia indiana depreciou-se 1,25%. A moeda sul-africana chegou a cair 10% durante a sessão.

O índice MSCI para as divisas dos mercados emergentes já caiu 2% desde o final de julho e está, agora, ao nível mais baixo desde o início de julho de 2017.

A Argentina, com um programa de resgate do Fundo Monetário Internacional desde junho, foi a primeira economia afetada pelo contágio a reagir. Face à queda do peso, o Banco Central da República Argentina decidiu por unanimidade numa reunião de emergência realizada esta segunda-feira subir a taxa de juro de 40% para 45% e anunciar ao mercado que não a diminuirá pelo menos até outubro.

Uma das divisas das economias emergentes que tem sido monitorizada constantemente é o yuan. A moeda chinesa desvalorizou ligeiramente esta segunda-feira face ao dólar e ao euro. O Banco Popular da China fixou a taxa de câmbio face ao dólar em 6,8629 yuans, mais elevado do que na sexta-feira passada, quando era de 6,8395 yuans. A moeda chinesa depreciou-se face ao euro em 0,6% desde início do ano.

Nova Iorque cai pela quarta sessão consecutiva

Depois das bolsas asiáticas e europeias terem fechado com perdas esta segunda-feira, foi a vez da maré vermelha chegar a Nova Iorque com o Dow Jones 30 a cair 0,5%, o S&P 500 a perder 0,39% e o Nasdaq a recuar 0,25%. No caso dos índices DJ e S&P, é a quarta sessão consecutiva de perdas. O índice MSCI para os EUA perdeu esta segunda-feira 0,4% e está há quatro sessões em terreno negativo.

A maior queda diária 'regional' registou-se nas bolsas da Ásia Pacífico, com o índice MSCI respetivo a perder 1,8%. Seguiu-se o índice para o conjunto dos mercados emergentes que recuou 1,79%. O índice MSCI para a Zona Euro perdeu 0,5%. A zona da moeda única é a mais exposta à Turquia, segundo dados do Banco Internacional de Pagamentos (BIS, no acrónimo em inglês) para o primeiro trimestre do ano. O sector bancário de seis economias do euro dominam 64% da exposição mundial à Turquia, com a Espanha a liderar, com uma fatia de 33,5%.

No conjunto das bolsas mundiais, o índice MSCI global recuou 0,7% esta segunda-feira. Desde o início do mês, já perdeu 1,5%. As duas 'regiões' que estão a registar maiores quedas em agosto são a América Latina e a Zona Euro com perdas de 5%.