Lira turca perdeu 13,5% e contágio não poupou Wall Street

A moeda turca caiu esta segunda-feira ainda mais do que na sexta-feira passada, apesar das medidas tomadas pelas autoridades monetárias e de supervisão. Nova Iorque fechou no vermelho seguindo a maré de perdas na Ásia e na Europa. Argentina reage ao contágio turco

A lira turca perdeu esta segunda-feira 13,5% face ao euro, um novo recorde anual depois da queda de 10,7% na sexta-feira passada.

Nem mesmo as medidas tomadas esta segunda-feira pelo Banco Central da República da Turquia (TCMB)e pela Agência de Supervisão e Regulação Bancária (BDDK) travaram a queda da moeda turca face ao euro, que acumula uma perda de 39% nos últimos trinta dias e 73% desde início do ano.

O banco central reduziu o rácio exigido para as reservas em divisas dos bancos turcos, alegando que, deste modo, se injetaram no sistema financeiro aproximadamente 10 mil milhões de liras (€1,3 mil milhões). A BDDK limitou as transações em swaps cambiais por parte dos bancos. O ministro das Finanças, Berat Albayrak, genro do presidente, negou a intenção do governo em converter para liras os depósitos em moeda estrangeira.

A queda da lira provocou contágio num conjunto de outras moedas de economias emergentes. Os investidores temem que a crise cambial turca desencadeie uma crise num vasto grupo de mercados emergentes e de fronteira que fala recordar as crises de 1994 e 1997. Em relação ao euro, o peso argentino caiu 3,6%, o rand sul-africano perdeu 2,9% o real brasileiro desvalorizou-se 1,5% e a rupia indiana depreciou-se 1,25%.

Face à queda do peso, o Banco Central da República Argentina decidiu por unanimidade numa reunião de emergência realizada esta segunda-feira subir a taxa de juro de 40% para 45% e anunciar ao mercado que não a diminuirá pelo menos até outubro.

Depois das bolsas asiáticas e europeias terem fechado com perdas esta segunda-feira, foi a vez da maré vermelha chegar a Nova Iorque com o Dow Jones 30 a cair 0,5%, o S&P 500 a perder 0,39% e o Nasdaq a recuar 0,25%. No caso dos índices DJ e S&P, é a quarta sessão consecutiva de perdas.