CUF explica ataque informático à Comissão de Proteção de Dados

A José de Mello Saúde (JMS), detentora dos hospitais da CUF, tem vindo a facultar informação à Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) no âmbito do ataque informático de que foram alvo as unidades detidas pelo grupo privado, entre as quais o Hospital CUF Descobertas. O pedido de dados vem na sequência da comunicação do ataque à CNPD pela JMS.

O funcionamento da rede foi afetado a 3 de agosto por um vírus que bloqueou o sistema informático das clínicas e hospitais CUF, impedindo a marcação e realização de consultas e de exames, bem como o acesso ao portal “My CUF” por parte dos clientes, entre outros problemas.

Contactada pelo Expresso, a CNPD refere que “não irá, neste momento, pronunciar-se sobre a violação de dados pessoais da José de Mello Saúde. Ainda assim, posso adiantar que a CNPD já efetuou diligências e recolheu dados”. Fonte oficial do organismo menciona ainda que “durante as diligências solicitou que lhe fosse transmitida informação adicional”.

Entretanto, estão a ser analisados “todos os elementos, no sentido de avaliar o nível de risco e a adequação das medidas já adotadas face ao ataque, bem como das medidas preconizadas para mitigar riscos em futuras situações desta natureza”.

Por seu lado, fonte oficial da JMS frisa que a segurança dos dados dos doentes não ficou comprometida, “uma vez que o efeito do vírus é impedir o acesso ao sistema informático por parte das entidades gestoras das unidades de saúde”.

O sistema está pouco a pouco a ser restabelecido e “até ao final da semana contamos ter a maior parte das funcionalidades operacionais”, avança a mesma fonte.

O vírus em causa é conhecido por SamSam e atua de forma a bloquear os acessos aos computadores e, regra geral, segue-se um pedido de resgate, situação que não ocorreu, segundo a mesma fonte do grupo português. A JMS está a trabalhar em conjunto com o Centro Nacional de Cibersegurança e com a Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da Polícia Judiciária, à qual foi apresentada queixa do ataque.