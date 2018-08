CMVM alerta que Blue Grana Investment Group e Smartadn não podem fazer intermediação financeira

Todas as pessoas e entidades que tiverem estabelecido qualquer relação comercial com as entidades acima identificadas podem contactar a CMVM, alerta o orgão de supervisão

O Blue Grana Investment Group e a Smartadn, bem como os gestores Nuno Carvalho e José Manuel Palma, não estão autorizados a desenvolver qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal, avisou nesta segunda-feira o supervisor.

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) advertiu hoje que José Manuel Marques Monteiro Palma e Nuno Miguel de Almeida Santos Carvalho, bem como as entidades com eles relacionadas, não estão autorizados "a desenvolver qualquer atividade de intermediação financeira em instrumentos financeiros em Portugal". Também não são "agentes vinculados de intermediário financeiro, não se encontrando sequer habilitados a angariar clientes para intermediários financeiros", acrescenta a CMVM.

Em causa estão as entidades BlueGrana Emirates Limited, BlueGrana Investments Corp, BlueGrana Capital Corp, Blue Grana Investment Group - que surgem associadas a Nuno Carvalho - e a Sunshine -- Investments and Management Corp ou Smartadn -- Consultoria e Gestão, Unipessoal, Lda, esta última ligada a José Manuel Palma.

Todas as pessoas e entidades que tiverem estabelecido qualquer relação comercial com as entidades acima identificadas podem contactar a CMVM através do número 800 205 339 (linha verde), ou por e-mail para cmvm@cmvm.pt.