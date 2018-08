Bolsas da Ásia e Europa continuam a sofrer com crise da lira turca

Principais praças da Ásia fecham esta segunda-feira no vermelho. Europa abre em terreno negativo. Em Lisboa, PSI 20 inicia sessão a cair 0,8%, marcada por taxa norte-americana sobre vendas passadas da Navigator. Lira turca desvaloriza 6% face ao euro desde sexta-feira. Moedas chinesa e indiana desvalorizam ligeiramente

A crise da lira turca continua esta segunda-feira a afetar as bolsas mundiais e a contagiar outras moedas das economias emergentes mais vulneráveis. A lira desvalorizou 6% face ao euro desde o fecho de sexta-feira, apesar da Agência de Regulação e Supervisão turca ter limitado as transações em swaps cambiais e o Banco Central da Turquia ter aliviado as exigências nas reservas dos bancos.

O contágio da crise da lira está a afetar moedas de outras economias emergentes mais frágeis, como o rand sul africano, o rublo russo (que sofre a pressão, também, das sanções dos EUA), o peso argentino, o real brasileiro e o florim húngaro. Esta segunda-feira, em relação ao euro, a rupia indiana desvalorizou 0,2% e o yuan chinês caiu 0,4%.

Risco de 'efeito manada' nos emergentes

O risco de uma crise global em algumas economias emergentes e de fronteira (ainda não graduadas para mercados emergentes) está a ser salientado por diversos analistas face a uma convergência de fatores negativos - escalada na guerra comercial, subida dos juros pela Reserva Federal norte-americana, crise cambial, incerteza política. Analistas chineses falam da probabilidade de um "efeito de manada".

Na Ásia Pacífico, as bolsas encerraram a sessão desta segunda-feira com quedas nas principais praças. Escapou, apenas, Shenzhen (a bolsa chinesa das tecnológicas) que fechou com um ganho de 0,4%. Na bolsa de Tóquio, a mais importante da Ásia e terceira mais importante do mundo, o índice Nikkei 225 perdeu 1,5%. O índice composto de Xangai recuou 0,3% e o Hang Seng de Hong Kong recuava 1,5%. A Ásia Pacífico fechou a semana passada com ganhos semanais de 0,13%.

Exposição à Turquia prejudica Europa

A Europa abriu, também, no vermelho esta segunda-feira. Os principais índices das bolsas de Madrid, Frankfurt, Milão e Paris recuam entre 0,4% e 0,7%. Em Lisboa, o PSI 20 abriu a perder mais de 0,8% e, juntamente com as bolsas de Viena e de Budapeste, lidera as quedas nas praças da União Europeia. Em Moscovo, os índices bolsistas estão a cair e, em Istambul, o índice BIST 100 recua mais de 1%.

No caso da bolsa lisboeta, a situação é agravada pelo efeito de uma decisão norte-americana em relação à Navigator. As acções desta empresa cotada no PSI 20 caíram na abertura mais de 4% após a celulose alertar que o lucro de 2018 vai ser penalizado em €45 milhões, em virtude da decisão das autoridades dos EUA de aplicarem uma taxa anti-dumping retroactiva de 37,34% sobre as vendas de papel entre agosto de 2015 e fevereiro de 2017. A Navigator lidera as quedas em Lisboa.

Os sectores bancários de Espanha, França e Itália são os mais expostos à Turquia. A par do contágio turco, a Itália sofre, ainda, a pressão da incerteza política sobre o perfil do próximo orçamento para 2019 e um eventual choque com Bruxelas. O juro (yield) dos títulos do Tesouro transalpino a 10 anos subiu esta segunda-feira para 3,06%, acima do fecho de sexta-feira passada.

As bolsas da zona euro fecharam na sexta-feira com uma perda semanal de 2,8%, segundo o índice MSCI respetivo.