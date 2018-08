Rede multibanco está em baixo, SIBS está a tentar resolver o problema

Dificuldades na rede estão a sentir-se em todo o país. Sistema deve ficar normalizado pelas 23h30

Expresso com Lusa

Se tentou fazer este domingo à noite o pagamento com multibanco de uma encomenda de comida para casa, se tentou levantar dinheiro na rua ou pagar alguma conta através do mesmo sistema, é normal que não tenha conseguido - o sistema está em baixo desde as 22h.

A rede multibanco foi afetada este domingo por problemas técnicos que não permitem a realização de pagamentos nem de levantamentos. A notícia foi avançada pelo "Diário de Notícias" (DN) e confirmada pelo Expresso, a quem fonte da SIBS refere que a origem do problema deve-se a "uma situação técnica que foi rapidamente identificada".

A equipa técnica da SIBS estimou em cerca de 30 minutos a normalização do sistema, tempo que começou a contar pelas 23h.

A SIBS explicou entretanto à Lusa que o problema, apesar de poder ter expressão nacional, não implica que todo o sistema de caixas automáticas multibanco esteja fora de serviço, podendo haver inclusivamente caixas ATM lado a lado em que uma funcione e outra não. Isto porque a falha técnica, que já está a ser alvo de intervenção de uma equipa, afeta sub-redes dentro da rede, o que explica que nem todas as ATM sejam afetadas.

A plataforma eletrónica MB Way, apesar do formato digital, está igualmente a ser afetada, porque integra e está ligada à rede multibanco.