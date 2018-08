Uma solução saída da box

Nowo vai lançar opção de IPTV para clientes de outras operadoras verem canais Eleven

Ainda não há fumo branco para um acordo entre a Nowo e as restantes operadoras para a transmissão dos canais da Eleven Sports na televisão paga. Mas a ex-Cabovisão e a operadora internacional de conteúdos desportivos parecem ter encontrado uma forma de contornar o problema. Esta semana, num pequeno-almoço com jornalistas, Danny Menken anunciou que, se não for alcançado um acordo, irá ser vendida uma IPTV box (televisão por protocolo de internet), que o consumidor pode ligar à box do seu operador — MEO, NOS ou Vodafone — para ter acesso aos canais premium da Eleven. “Todos os portugueses vão poder ver os nossos canais na televisão”, sublinhou. Mas não sem custos adicionais.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)