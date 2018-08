Trabalhadores ferroviários voltam a alertar: “Se nada for feito pode haver uma desgraça”

Os trabalhadores do sector ferroviário já tinham alertado, no final de junho, para o mau estado dos comboios em Portugal, elencando uma série de problemas passíveis de “colocar em causa a segurança de pessoas e bens que utilizam todos os dias o transporte ferroviário”. Agora, em declarações ao Expresso, e em face da reduzida repercussão que o seu alerta teve junto do poder político, renovam a mensagem. “Há motivos para alarme e de que maneira”, afirma Fernando Semblano, coordenador da comissão de trabalhadores (CT) da Infraestruturas de Portugal (IP) e porta-voz das comissões de trabalhadores (CT) de quatro empresas do sector: “O nosso caminho de ferro ainda é seguro mas, a continuar assim, se nada for feito, pode haver uma desgraça”, afirma.

