Seniores e menos qualificados explicam queda no desemprego

A taxa de desemprego recuou para 6,7% no segundo trimestre — um novo mínimo da atual série do Instituto Nacional de Estatística (INE), que começa em 2011, e é o valor mais baixo desde 2004, quando se considera também a série anterior — e é nos trabalhadores menos qualificados, a par dos mais velhos, que reside muita da explicação para a queda, revelam os dados do INE analisados pelo Expresso. Foi precisamente nestes grupos que a população desempregada mais diminuiu em termos homólogos.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)