Risco turco abala bolsas. Itália é o elo mais fraco na zona euro

Bolsas mundiais registam perdas pela segunda semana consecutiva. Afundamento da lira turca agita mercados. Bolsa de Milão com queda semanal acima de 2% e juros da dívida italiana a 10 anos fecham acima de 3%. Lisboa fecha com ganhos semanais

A semana ficou marcada pelo afundamento da lira. Na sexta-feira a moeda turca caiu 10,7% face ao euro, a mais elevada queda diária desde a crise financeira turca de 2001. A crise da lira provocou uma onda de choque nas bolsas mundiais que voltaram a registar perdas pela segunda semana consecutiva. O índice MSCI global caiu esta semana 0,75%, uma quedamuito superior à da semana anterior.

O elo mais fraco na zona euro revelou-se ser a Itália, com a bolsa de Milão a perder 2,3% durante a semana e os juros (yields) dos títulos do Tesouro transalpino a 10 anos a subirem, de novo, para 3% no mercado secundário, o que já não se registava desde início de junho, aquando do disparo do risco do novo governo italiano colocar a saída do euro como um dos objetivos da legislatura. O patamar dos 3% funciona, no caso de Itália, como uma linha vermelha, numa economia que, desde meados de 2014, registava juros abaixo daquele limiar, tendo chegado a atingir um mínimo perto de 1% em meados de agosto de 2016.

A vulnerabilidade da zona euro, e em particular de Itália, acentuou-se depois do jornal Financial Times ter citado fonte do Banco Central Europeu (BCE) referindo que a equipa de Mario Draghi está preocupada com a exposição da banca da zona euro à Turquia, e em particular por parte do Unicredit italiano, do BBVA espanhol e do BNP Paribas francês.

A bolsa de Lisboa ficou, por agora, imune ao vendaval, registando um ganho semanal de 0,6% e os juros das Obrigações do Tesouro português a 10 anos mantiveram-se abaixo de 1,8%.

Turquia, o 'canário na mina' mais vulnerável

Entre as economias emergentes mais vulneráveis que os analistas consideram funcionar como 'canários na mina', alertando para o risco de afundamento financeiro e de contágio internacional, a Turquia tem-se destacado.

A moeda já caiu 52,5% face ao euro desde o início deste ano. Lidera as desvalorizações de divisas face à moeda única, excluindo o caso do bolivar venezuelano, que regista uma depreciação estratosférica. O índice MSCI para a bolsa de Istambul afundou-se 40% desde final do ano passado. Em junho, pela primeira vez este ano, o país registou uma saída líquida de capitais no montante de 2,3 mil milhões de dólares (€2 mil milhões), segundo o Instituto da Finança Internacional.

A situação agravou-se no final da semana depois do presidente Trump voltar a usar a arma da guerra comercial em relação a um país específico. Num tweet, Trump anunciou que os EUA vão duplicar as taxas aduaneiras em relação ao aço e alumínio importados da Turquia. O presidente turco retorquiu que o país está a sofrer uma "guerra económica" e apelou à população a trocar dólares, euros e ouro por liras.

Zona Euro exposta ao risco turco

O Financial Times fez-se eco das preocupações do Mecanismo Único de Supervisão do BCE sobre a exposição de bancos importantes da zona euro à Turquia.

Seis bancos que integram o Eurostoxx 50 (das cinquenta principais cotadas da zona euro) lideraram quedas semanais neste índice: o BBVA espanhol (-7,4%), Intesa italiano (-6%), ING holandês (-5,7%), Deutsche Bank (-4,3%), BNP Paribas (-3,4) e Santander (-3,2%). O Unicredit italiano, citado pelo jornal britânico, perdeu 4,3% durante a semana na bolsa de Milão. O BBVA detém 49,85% do banco turco Garanti e o Unicredit em joint-venture com o principal conglomerado industrial turco Koç domina 81,9% do Yapi Credit turco.

Segundo o Banco de Pagamentos Internacionais, a banca mundial tem uma exposição de 265 mil milhões de dólares à Turquia. A banca espanhola detém 27% nesse total, seguindo-se a francesa com 12% e a italiana com 6%. São as posições mais elevadas, acima das registadas pelos sectores bancários britânico, norte-americano e alemão. A exposição do conjunto da banca portuguesa àquele país é residual.

