Volume de negócios na indústria aumenta 5,8%

O índice de volume de negócios na indústria teve um aumento homólogo de 5,8% em junho, acima dos 4,5% registados em maio, anunciou hoje o INE - Instituto Nacional de Estatística.

O principal motor desta subida foram os Bens de Investimento, com um salto de 19,1% (16,6% em maio) e um contributo de 2,9 pontos percentuais para a variação do índice total. Os Bens Intermédios e de Energia tiveram aumentos de 4,2% e 6,1% (0,8% e 6,6% em maio), tendo contribuído em conjunto com 2,7 pontos percentuais para a variação do índice agregado.

Os índices referentes ao mercado nacional e ao mercado externo tiveram crescimentos de 4,4% e 7,6%, respetivamente. Em maio, as subidas foram de 2,5% e de 7,4%, pela mesma ordem.

Considerando o segundo trimestre do ano, as vendas na índústria aumentaram 7,6% face a 2017 (3,2% no primeiro trimestre).

Na comparação homóloga, o INE aponta subidas de 3% nos índices de emprego, 7,2% nas remunerações e 3,6% nas horas trabalhadas. Em maio, estas percentagens tinham ficado nos 3%, 4,5% e 0,1%, respetivamente.