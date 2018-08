Exportações aumentam 6,6%, mas as importações crescem mais e sobem 8,8%

Nos primeiros seis meses do ano, as exportações aumentaram 6,6%, mas a subida homóloga das importações foi superior e atingiu os 8,8%, anunciou o Instituto Nacional de Estatística (INE) no seu relatório sobre comércio internacional.

Na comparação face ao mesmo período de 2017, o INE afirma que o ritmo dos dois pratos da balança comercial foi "desacelerando de forma significativa", uma vez que compara com percentagens de 12,2 % do lado das exportações e de 14,3% do lado das importações.

Excluindo o segmento dos combustíveis e lubrificantes, as subidas das exportações e importações ficam nos 6,6% e nos 8,%, respetivamente.

Em junho, as exportações de bens aumentaram 8,6% comparativamente ao mesmo período do ano passado. A subida homóloga mensal das importações foi superior e atingiu os 18,1%, muito por força dos combustíveis e lubrificantes com origem em países extra-UE, refere o INE. Excluindo este item, o salto nas importações ficou nos 10,3% (2,8% em maio).

O défice da balança comercial de bens em junho foi de 1.682 milhões de euros, mais 641 milhões do que um ano antes, mas excluindo o segmento dos combustíveis e lubrificantes, o saldo negativo é de 999 milhões de euros, refere o INE.

Considerando o período abril -junho, as exportações e importações cresceram 10,5% e 10,4% respetivamente.