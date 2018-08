PME do Norte têm mais €15 milhões para reforçar comércio internacional

A autoridade de gestão do programa comunitário Norte 2020 lançou um novo concurso, com um total de 15 milhões de euros, destinado a empresas já exportadoras da região que queiram reforçar o comércio internacional de bens e serviços.

"Esta oportunidade de financiamento valoriza em particular a adoção do comércio eletrónico como ferramenta de internacionalização assente em estratégias de e-commerce e de transformação digital", explica a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), responsável pela gestão do programa, na página oficial do Norte 2020.

Com candidaturas até 31 de outubro, o regulamento do concurso prevê que cada projeto apoiado tenha como limite mínimo de despesa elegível 25 mil euros.

"Considera elegíveis ações que apostem num melhor conhecimento de mercados externos, na presença em websites e plataformas eletrónicas, na promoção internacional de marcas ou em certificações específicas para mercados externos", acrescenta.

O objetivo do concurso "consiste em promover a aceleração das exportações portuguesas, incrementando o volume das vendas internacionais das empresas que já exportam e que por essa via oferecem maiores garantias de desempenho rápido", concedendo incentivos a projetos que "reforcem a capacitação empresarial das PME para a internacionalização", valorizando a adoção do comércio eletrónico.

O objetivo final, pode ler-se no aviso do concurso, consistirá em "reforçar a competitividade das empresas, promover o aumento da exportação de produtos com alta intensidade tecnológica, como também incentivar cada vez mais a inserção nas cadeias de valor internacionais, reconhecendo a sua importância para a criação de mais emprego e mais riqueza".

As candidaturas podem ser apresentadas até 31 de outubro e a data prevista para comunicação da proposta de decisão está agendada para 07 de fevereiro de 2019.

Gerido pela CCDR-N, e aprovado em dezembro de 2014, o Norte 2020 conta com 3,4 mil milhões de euros de verbas comunitárias, sendo que quase metade do valor (1,26 mil milhões de euros) se destina à competitividade de micro e pequenas empresas da região.