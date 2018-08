Investimento em reabilitação e revitalização urbana atinge €123 milhões

Os 26 contratos de investimento assinados até ao início de agosto, ao abrigo do Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbana (IFRRU) 2020, totalizam 123 milhões de euros, anunciou esta terça-feira o Ministério do Ambiente.

Uma nota do gabinete do ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, informou que, no início de agosto, os contratos de investimento celebrados no âmbito do IFRRU 2020 "já haviam atingido os 123 milhões de euros".

"Os 26 contratos assinados respeitam a projetos a realizar em 11 concelhos, Aveiro, Braga, Coimbra, Elvas, Faro, Lisboa, Funchal, Matosinhos, Odemira, Porto e Vila Nova de Gaia", explicou o ministério com a tutela da área da habitação.

Segundo o mesmo comunicado, "dos 26 contratos assinados, 17 têm por finalidade a reabilitação para atividade económica e nove têm por destino final a habitação (venda ou arrendamento)".

O IFRRU, criado no âmbito do programa de fundos comunitários Portugal 2020, consiste num instrumento financeiro que mobiliza as dotações aprovadas pelos programas operacionais regionais do continente e das regiões autónomas e do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR).

O instrumento financeiro tem por objetivos "revitalizar as cidades, apoiar a revitalização física do espaço dedicado a comunidades desfavorecidas e apoiar a eficiência energética na habitação". Às dotações do IFRRU 2020 acrescem montantes provenientes de instituições financeiras europeias: o Banco Europeu do Investimento e o Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa.

O IFRRU 2020 possui uma capacidade de financiamento de 1.400 milhões de euros, gerando um investimento de cerca de 2.000 milhões de euros.