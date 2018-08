O Flip pode ser o seu novo carrinho para as compras no supermercado

À procura de uma solução de transporte de compras mais versátil, conveniente e ergonómica que os tradicionais carrinhos de supermercado, a Sonae MC voltou-se para os jovens universitários e lançou um desafio: "Como otimizar a experiência de transporte de compras no negócio do retalho alimentar?".

A resposta ficou a cargo de alunos da pós-graduação em Inovação de Produto e Serviço, inserida no programa ME310 da Universidade de Stanford. Uma equipa de seis alunos portugueses e da Austrália trabalhou em conjunto numa solução inovadora pronta a facilitar o transporte das compras dentro da loja e até casa do cliente e desenvolveu um carrinho funcional e ergonómico, sem atritos, já batizado com o nome de FLIP.

O projeto, apresentado em São Francisco, nos Estados Unidos, em junho, num evento que contou com todos os estudantes do programa ME310, e em Portugal, na Porto Design Factory, no final de julho, está, agora, em fase de otimização pela Sonae MC. A próxima etapa será a criação de um protótipo industrial para a empresa do grupo Sonae decidir, depois, se o novo carrinho passa a servir a sua rede de lojas Continente, mas Miguel Cardoso, diretor de equipamentos e construção da Sonae MC já disse que o grupo está "muito satisfeito com o resultado final do desafio".

"Acreditamos que ninguém melhor do que jovens bem preparados academicamente para desenvolver projetos inovadores, diferenciadores no setor", afirma em comunicado.

E o que dizem os jovens que participaram no projeto e criaram o FLIP? "O desafio era extremamente amplo.Ou seja, tínhamos sempre de desenvolver algo que correspondesse a um público muito , muito diversificado", comenta Ruben Pinto, um dos seis criadores do FLIP.

A Pós-Graduação em Inovação de Produtos e Serviços é um programa da ESMAD - Escola Superior de Média, Artes e Design, gerido e ministrado pela Porto Design Factory, um dos parceiros da Rede para a Inovação Colaborativa da Sonae que procura preparar os alunos para dar respostas a desafios de design do mundo real apresentados pelas empresas associadas.