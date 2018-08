Morreu o advogado João Soares da Silva

Sócio fundador da Morais Leitão morreu este domingo. Reputado especialista no sector da banca, foi durante décadas advogado do BCP. Também esteve na privatização da EDP, entre muitas outras grandes operações

Morreu este domingo, aos 66 anos, João Soares da Silva, sócio fundador e presidente do Conselho de Administração da sociedade de advogados Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados (MLGTS).

Era coordenador do departamento de corporate e da equipa de comercial e societário e mercado de capitais da Morais Leitão, escritório onde trabalhou cerca de 30 anos. Começou como estagiário de Miguel Galvão Teles, de quem foi aluno e se tornou sócio durante três décadas. Foi também fundador do PPD/PSD.

Reconhecido especialista em operações do sector bancário, João Soares da Silva foi, durante várias décadas, o advogado do BCP. E também assessorou a EDP no processo de privatização, entre vários outros grandes negócios que tiveram o seu envolvimento.

“João Soares da Silva marcou várias gerações de advogados. Começou como estagiário de Miguel Galvão Teles, de quem foi aluno, e tornou-se seu sócio durante 30 anos. A história e a cultura da MLGTS foram indelevelmente vincadas pela sua personalidade e pela sua visão sobre a advocacia, defendendo a dedicação absoluta na defesa do interesse alheio. Mas não só: João Soares da Silva deixa como legado uma marca irrepetível na advocacia nacional, onde imprimiu um estilo muito próprio e admirado, com uma capacidade estratégica notável e uma expressão de uma síntese e clareza verdadeiramente distintas”, menciona, em comunicado, a Morais Leitão.

Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e pós-graduado em Finanças pelo CIFAG – Instituto das Participações do Estado, João Soares da Silva frequentou o curso International Aspects of Legal Finance do Queen Mary and Westfield College da Universidade de Londres. E era ainda Certified International Director (IDP-C) pelo INSEAD.

Inscrito na Ordem dos Advogados desde 1979, foi presidente do júri nomeado pelo Conselho Geral para apreciação dos pedidos de atribuição do título de advogado especialista em direito financeiro, membro fundador do Instituto dos Valores Mobiliários, membro do ECGI – Instituto Europeu de Corporate Governance, membro do Club of Florence – Istituto Internazionale per una buona Corporate Governance, membro da INSEAD International Directors Network e membro do INSEAD Corporate Governance Center.

“Enquanto advogado, João Soares da Silva foi responsável por um importante número de operações e projetos de grande dimensão e complexidade em Portugal e no estrangeiro, sendo justamente reconhecido pela excelência e extrema elegância do seu trabalho jurídico”, frisa o comunicado da sociedade de advogados, onde também se lembra que recentemente, o jurista publicou ‘A propósito de Corporate Governance e de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários: escritos vários’, uma colectânea de vinte anos de estudos e reflexões sobre temas de direito das sociedades e dos valores mobiliários e corporate governance, “partilhando uma experiência prática única com um conhecimento teórico admirável”.