Hotel Pestana evacuado na Venezuela. Grupo português colabora com autoridades

Está interditado o acesso ao Hotel Pestana Caracas, na Venezuela, após uma ordem de evacuação do local por parte do Serviço Bolivariano de Inteligência (serviços secretos daquele país).

Fonte oficial do Grupo Pestana confirmou ao Expresso que "há total colaboração com as autoridades venezuelanas" e que a, a partir de Portugal, estão a acompanhar a situação em permanência.

A mesma fonte garantiu que todos os hóspedes que estavam alojados naquela unidade hoteleira foram já instalados noutros hotéis de Caracas.

Até ao momento ainda não há informação sobre se, entre os hóspedes do Pestana Caracas, se encontram cidadãos portugueses.