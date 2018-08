António Vitorino renuncia ao cargo de administrador do Santander Totta

António Vitorino renunciou ao cargo de vogal no Conselho de Administração do Banco Santander Totta em 31 de julho, anunciou hoje ao mercado a instituição financeira.

"António Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino apresentou, no dia 31 de julho de 2018, a sua renúncia ao cargo de vogal do Conselho de Administração do Banco Santander Totta", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de valores Mobiliários (CMVM).

O advogado António Vitorino foi eleito no final de junho diretor-geral da Organização Internacional das Migrações (OIM), funções que assume em 01 de outubro.