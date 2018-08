Para onde foram os trabalhadores temporários?

Desde o ano da crise, 2013, a taxa de desemprego nacional baixou de um valor máximo de 17,5% para os 6,7% contabilizados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em junho. São menos 10,8 pontos percentuais de desemprego mas que para os empresários de sectores com maior exposição à sazonalidade — como o Turismo, a Restauração ou a Agricultura — estão a revelar-se um problema difícil de ultrapassar. Isto, que pode parecer um contrassenso, é na verdade uma equação fácil de explicar: com a diminuição da taxa de desemprego e o aumento da empregabilidade dos portugueses, os trabalhadores que antes estavam disponíveis para trabalhar em funções temporárias e sazonais, deixaram de o estar. O resultado são centenas de vagas por preencher e os empresários a defender que é mais difícil contratar hoje do que no auge da crise.

