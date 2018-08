Há 7460 casas à venda no meio do oceano Atlântico

Seja para casa de férias ou primeira habitação, há quem ambicione ter uma casa num dos dois arquipélagos nacionais. Na oferta contida no bpiexpressoimobiliario.pt e no conjunto da Madeira e dos Açores estão 7460 imóveis à venda, dos quais 4959 são moradias e 2501 apartamentos. De maior ou menor dimensão e banhadas pelo mesmo oceano, estas ilhas diferem na oferta que apresentam.

Olhando para cada um dos arquipélagos de forma individual, no da Madeira estão em comercialização 4762 imóveis, dos quais 2738 são moradias e 2024 apartamentos. No entanto e em termos de oferta é a Madeira que lidera, com 2642 moradias e 1993 apartamentos, já que Porto Santo conta apenas com 127 imóveis, dos quais 96 são moradias e os restantes 31 apartamentos.

A título de exemplo e na Madeira pode ser adquirida uma moradia de tipologia T3, com vista para o mar, localizada a seis quilómetros da cidade do Funchal, por €668 mil. Conta com 201 metros quadrados de área bruta e situa-se num empreendimento com campo de golfe e hotel. Se a preferência for por apartamentos e embora estes existam em menor número, pode adquirir-se um de tipologia T4, localizado a 15 minutos de carro do centro do Funchal, por €105 mil. Com 120 m2 de área bruta, trata-se de um terceiro andar de um prédio datado de 2003.

Ter casa em Porto Santo

Mais pequena, a ilha de Porto Santo tem pouca oferta. Mesmo assim é possível comprar uma moradia de tipologia T4, com 209 m2 de área bruta, também com vista mar, garagem e jardim, a escassos quilómetros da praia. Custa €350 mil. Se não quiser gastar tanto pode optar por um apartamento de tipologia T2, duplex, com 175 m2 de área útil e que custa €175 mil.

Mudando de arquipélago o dos Açores é formado por nove ilhas e no bpiexpressoimobiliario.pt estão 2698 imóveis em venda, sendo que 2221 são moradias e 477 apartamentos. A ilha com mais oferta é a de São Miguel com 1817 imóveis, seguida da Terceira com 564, do Faial com 163, o Pico totaliza 92, a Graciosa 20, Santa Maria 19, São Jorge 14, as Flores 9 e Corvo não apresenta qualquer tipo de oferta.

Numa análise das três ilhas açorianas com mais oferta, destaca-se São Miguel com 1469 moradias e 348 apartamentos. Aqui pode adquirir-se em Fenais da Luz uma moradia de tipologia T3, com 409 m2 de área bruta, por €191 mil. No campo dos apartamentos pode ser comprado um, de tipologia T2, com 79 m2 de área bruta, por €75.300, situado em Rabo de Peixe.

Primazia às moradias

O segundo lugar cabe à ilha Terceira que tem em venda 465 moradias e 99 apartamentos. Por €125.100 pode adquirir um apartamento de tipologia T3, com 138 m2 de área bruta, na Praia da Vitória. A casa em questão situa-se a cerca de 500 metros da marina e da praia. No que respeita a moradias e ainda nesta ilha, vende-se um destes imóveis de tipologia T4 por €220 mil. Tem 140 m2 de área bruta e está localizada na freguesia do Raminho e tem terreno em volta.

A terceira posição é detida pela ilha do Faial, com 136 moradias e 27 apartamentos. Por €156 mil é possível adquirir um apartamento de tipologia T3, com 145 m2 de área útil. Trata-se de um rés do chão, na Horta. Mais ou menos pelo mesmo preço, pagando menos mil euros, pode ser adquirida uma moradia de tipologia T2, com 199 m2 de área útil, inserida num terreno com 1660 m2 e com vista para o Pico.