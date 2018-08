“Bancos estão atentos aos riscos acrescidos do capital estrangeiro”

Portugal teve nota máxima em matéria de prevenção do branqueamento de capitais. Significa isto que os portugueses podem estar descansados quanto à integridade do sistema financeiro?

Deixe-me só caracterizar melhor o que foi avaliado e o nível de densidade com que foi feito, porque isso ajuda a perceber quão descansados podemos estar. Esta avaliação do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) é uma referência e é muito exigente. A avaliação durou meses, estamos a falar de dezenas de reuniões em que foram pedidos milhares de documentos. A avaliação foi muitíssimo positiva, isso permite-nos aferir o grau de conforto com que podemos encará-la.

