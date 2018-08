Prémio de risco dispara para dívida italiana

Os juros dos títulos italianos a 10 anos regressaram esta sexta-feira acima da linha vermelha de 3%, o que já não sucedia desde o início de junho, quando esteve ao rubro o risco do novo governo de coligação colocar em cima da mesa uma saída do euro. O spread face ao custo de financiamento da dívida alemã subiu para 260 pontos-base, mais de 120 pontos acima do português. Temor de contágio regressa

