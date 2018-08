Banco de Inglaterra preocupado com falta de acordo sobre Brexit

O risco da falta de um acordo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit) "é elevado" e "indesejado" diz o governador do Banco de Inglaterra, Mark Carney

"A possibilidade - de ausência de um acordo - é muito elevada e pouco confortável nesta altura" disse Mark Carney, governador do Banco de Inglaterra, à estação pública britânica BBC Radio 4, falando sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit).

"Apesar de ser ainda improvável", o governador do Banco de Inglaterra considera que a falta de um acordo sobre o Brexit "é altamente indesejável".

Carney disse ainda que o sistema financeiro britânico está, contudo, preparado para a eventualidade de se verificar a falta de um acordo entre Londres e a União Europeia.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, e a primeira-ministra britânica, Theresa May, reúnem-se hoje para debater o Brexit, quando se aproximam prazos cruciais para definir as condições de saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

Macron receberá May ao fim da tarde no forte de Brégançon, a residência de verão dos presidentes franceses, situada em Bormes-les-Mimosas, no sudeste de França, onde inicia hoje as férias.

Os dois dirigentes vão manter, a partir das 18:15 locais (17:15 em Lisboa), uma reunião de trabalho de cerca de duas horas.

Na reunião, Macron vai ouvir May, regressada de férias em Itália, "explicar a posição de Londres nas negociações sobre o Brexit e sobre o futuro das relações com a União Europeia", precisou o Eliseu.

Não vai ser feito qualquer anúncio formal no final do encontro, porque "não cabe a Paris substituir-se ao processo de negociações liderado por Michel Barnier", encarregado pela União Europeia de discutir com Londres, sublinhou a Presidência francesa.