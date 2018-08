Receitas da MEO/Altice a cair

No segundo trimestre as receitas totalizaram 516 milhões de euros, menos 5,4% que no período homólogo do ano passado, anunciou esta quinta-feira o grupo Altice

As receitas da Meo/Altice Portugal cifraram-se em 516 milhões de euros no segundo trimestre deste ano, mais 1,8% face ao trimestre precedente e menos 5,4% face ao trimestre homólogo de 2017, anunciou esta quinta-feira o grupo Altice. No mesmo período, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) atingiu 222 milhões de euros, mais 2,4% do que no trimestre precedente e menos 12% do que no trimestre homólogo de 2017. Em relação ao investimento (CAPEX) no segundo trimestre, o grupo Altice informa num comunicado que este foi de 106 milhões de euros no segundo trimestre, contra 100 milhões de euros no período homólogo de 2017, refletindo "os contínuos investimentos na rede e a melhoria das práticas comerciais".