EDP Renováveis vai vender energia limpa ao Facebook durante 15 anos

A EDP Renováveis fechou um contrato com o Facebook para vender à empresa norte-americana energia eólica de um parque situado no Estado do Indiana durante 15 anos, anunciou a empresa de energias limpas da EDP em comunicado.

O contrato prevê a entrega da energia relativa a 139 megawatts (MW) de potência a instalar no parque eólico Headwaters II (que terá uma capacidade total de 200 MW).

O diretor de energia do Facebook, Bobby Hollis, afirma, no comunicado, que o contrato permitirá ao grupo cumprir as metas de sustentabilidade no mercado norte-americano.

Já o presidente executivo da EDP Renováveis, João Manso Neto, salientou a importância dos contratos de longo prazo com clientes de peso, nomeadamente as empresas tecnológicas.

“As empresas adquirentes, como o Facebook, que compram energia renovável a preços fixos e competitivos, têm contribuído em larga escala para o crescimento e êxito contínuo da indústria eólica”, comentou Manso Neto.