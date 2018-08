Barclays passa de prejuízos a lucros de 525 milhões de euros

O britânico Barclays informou esta quinta-feira que obteve lucros de 468 milhões de libras (525 milhões de euros) na primeira metade do ano, contra prejuízos de 1.211 milhões de libras (1.358 milhões de euros) no mesmo período de 2017.

Num comunicado enviado à Bolsa de Londres, a entidade sublinha que os lucros antes de impostos se cifraram em 1.659 milhões de libras (1.861 milhões de euros) nos primeiros seis meses do ano, menos 29% do que no mesmo semestre de 2017.

As receitas totais do banco atingiram 10.934 milhões de libras entre janeiro e junho, quase inalteradas face ao período homólogo do ano passado.

O Barclays sublinha ainda no comunicado que está em posição de conseguir fortes receitas e confia que vai alcançar os objetivos de controlo de custos que se propôs.