Quatro em cada cinco portugueses exigem maior controlo dos fundos comunitários

Quatro em cada cinco portugueses considera que o Estado devia controlar de uma forma mais rígida a aplicação dos fundos comunitários no país, segundo o estudo de opinião promovido pela Agência de Desenvolvimento e Coesão (AD&C) no final de 2018 junto de 1206 residentes nas sete regiões do país.

Ainda assim, os portugueses estão menos desconfiados face a sondagens anteriores, revelando agora maior otimismo face ao impacto dos fundos comunitários no país e às vantagens de pertencerem à União Europeia (UE).